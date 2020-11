Adviseurs ex-verloofde Johnny doen aangifte tegen familie De Mol

Volgens Aachboun hebben John en Johnny de Mol ‘willens en wetens’ aangifte gedaan tegen hem en zijn collega van een feit dat niet is gepleegd. Vorige week werd duidelijk dat vader en zoon de Mol aangifte deden wegens poging tot afdreiging, een vorm van afpersing waarbij geen gebruik wordt gemaakt van geweld. De afdreiging zou hebben plaatsgevonden via een brief.

Aachboun stelt dat het gaat om een brief die in september is verstuurd. Van afdreiging is volgens hem geen sprake. ‘In de betreffende brief wordt nergens expliciet of impliciet gesproken over geld’, schrijven de adviseurs. Ook wordt ontkend dat onder meer is gedreigd ‘een geheim openbaar’ te maken en ‘audio- en beeldmateriaal te ruilen voor geld’.