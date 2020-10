Adele grapt over gewichtsverlies in eerste televisieoptreden in drie jaar

VIDEOVoor het eerst in drie jaar is zangeres Adele (32) weer op televisie verschenen, als gastpresentator van het tv-programma ‘Saturday Night Live’. Daar grapte ze onder meer over haar indrukwekkende gewichtsverlies en bedankte ze politica Sarah Palin (56) voor haar Amerikaanse doorbraak.

“Ik weet dat ik er héél erg anders uitzie dan de laatste keer dat jullie me zagen", begon Adele haar openingsmonoloog. “Maar vanwege al die Covid-maatregelen en het verbod op reizen mocht ik niet veel bagage meenemen. Ik kon slechts de helft van me meenemen, en dit is de helft die ik gekozen heb." Daarmee verwees de zangeres uiteraard naar haar indrukwekkende gewichtsverlies, dat al maanden onderwerp van gesprek is.

Ook politica Sarah Palin kwam aan bod in de monoloog. ,,God, ik ben zo opgewonden dat ik eindelijk deze show mag presenteren”, klonk het enthousiast. ,,Niet alleen houd ik oprecht van de show, maar ik heb hier ook mijn Amerikaanse doorbraak beleefd, twaalf lange jaren geleden. Ik was in 2008 muzikale gast toen Sarah Palin naast mevrouw Tina Fey (een actrice die de politica al een tijdje imiteerde in het programma, red.) verscheen. Uiteraard keken een paar miljoen mensen naar het programma. De rest is geschiedenis. Kijk, ik weet niets over de Amerikaanse politiek. Ik ben Britse, weet je wel? En ik wil niets zeggen dat té politiek getint is, dus ik houd het hierop: Sarah Palin, schatje, bedankt voor alles!”

Eerder gaf Adele al aan hoe spannend ze het vond dat ze deze keer de show mocht hosten. Maar het voelde voor haar nu als het juiste moment. ,,Want als er ooit een tijd is geweest voor ons allemaal om jezelf in het diepe te gooien en er het beste van te hopen, dan is het wel in 2020, toch?”, zei ze vorige week.

Kijk hier naar onze populairste video’s: