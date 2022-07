Addy van den Krommenac­ker baalt: koffer met jurken strandt op Schiphol aan vooravond show

De vermaarde modeontwerper Addy van den Krommenacker (72) zit in zak en as, omdat een koffer vol jurken voor zijn show van morgen in Parijs blijkt te zijn gestrand op Schiphol. Volgens Addy is de koffer inmiddels wel gevonden, maar zegt de luchtvaartmaatschappij dat er niet genoeg personeel is om hem uit het depot te halen.