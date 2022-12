AD-lezer weet het zeker: Ferry Weertman wint Expeditie Robinson

Oekraïne selecteert in metrostati­on songfesti­val-act met gasmaskers

De oorlog was nooit ver weg tijdens het nationale Songfestival dat gisteravond in Oekraïne gehouden werd. In een ondergronds metrostation vanwege de dreiging van een Russische luchtaanval werd tijdens het evenement gekozen voor de elektroband Tvorchi met het nummer Heart of Steel. In de act zat net als in vele andere nummers flink wat verwijzingen naar de oorlog.

18 december