AD lanceert videoplatform Play

Play is te vinden op deze site en app. ,,Met ongeveer drie miljoen bezoekers per dag op de site en in de app wordt Play direct een belangrijke speler op het gebied van video-on-demand’’, stelt Boudewijn Smals, director video van DPG Media, het bedrijf waar het AD onderdeel van uitmaakt. ,,De nieuwe presentatoren staan te popelen om elke dag mooie, verrassende en intrigerende video's te maken. Daarnaast bespreken we alle grote sportevenementen, zoals het WK voetbal, de Tour de France en de Olympische Spelen.’’

De vier jonge presentatoren Robbyn Jansen (31), Shula Tas (35), Arda Kaya (26) en Marcel Bamberg (30) presenteren de nieuwe formats En Profiel, waarin één persoon die de afgelopen tijd in het nieuws is geweest centraal staat. In 360 seconden is een programma waarin een ingewikkeld onderwerp wordt uitgelegd in 6 minuten. In De Mensen Van... worden mensen uit verschillende subculturen uitgelicht en in Echt... reist de presentator met een BN’er naar diens geboorteplek.



In de eerste aflevering van 360 seconden legt Shula uit wat onze smartphones te maken hebben met kwijlende honden en schetst Arda een profiel van luitenant-generaal Mart de Kruif en zijn leven als hoogste militair in rangorde van de landmacht in En Profiel. Marcel duikt voor De Mensen Van... in de bijzondere wereld van de Hare Krishna-beweging en Robbyn bezoekt met Dionne Stax haar geboorteplek Boxmeer om voor de eerste aflevering van de serie Echt... alles over Stax’ roots te weten te komen.