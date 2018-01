Actrice Toprak Yalçiner (30) zwanger van eerste kindje

Toprak en haar vriend kennen elkaar al lang, maar zijn sinds drie jaar een stel. ,,Het kwam nooit tot een liefde omdat wij allebei een relatie hadden op dat moment'', zei Toprak toen ze net samen was met de horeca-eigenaar. ,,Toen we elkaar weer tegenkwamen waren wij allebei vrijgezel. En toen mochten we ineens toegeven aan de aantrekkingskracht die er al die tijd tussen ons was.''



Van het kleine leeftijdsverschil merkt Toprak naar eigen zeggen niets. ,,Het klopt gewoon allemaal: dat is ook heel eng natuurlijk'', zei de actrice. ,,Hij is zó leuk. Hij is echt de liefste en de leukste. Als ik bij hem ben voel ik mij rustig. Hij is zorgzaam en hij is mega-knap.''



Mats lijkt ook erg begripvol; zo had hij er geen enkele moeite mee dat zijn in Turkije geboren vriendin onlangs uit de kleren ging voor mannenblad JFK. ,,Hij vindt mij de mooiste vrouw ter wereld'', zei Toprak. ,,Ik heb het vooraf met hem besproken. Hij zei: 'Stop met nadenken, het komt goed.' Als ik die steun van mijn man voel, heb ik het gevoel dat me niks kan overkomen. Hij was ook even bij de shoot aanwezig, maar ik heb hem gevraagd snel weg te gaan. Het werd ineens wel heel persoonlijk, dat wil ik toch meer tussen hem en mij houden.''