Actrice Olivia de Havilland (104) overleden

Olivia de Havilland werd in 1916 geboren in Tokio en verhuisde twee jaar later naar Amerika. In 1935 kwam haar acteercarrière van de grond, maar haar echte doorbrak kwam pas toen ze een rol in Gone with the Wind scoorde. Olivia won later twee Oscars voor beste actrice voor haar rollen in de films To Each His Own (1946) en The Heiress (1949).



De actrice had nog een zus: Joan Fontaine.De relatie tussen de twee bekoelde echter nadat ze elkaar als concurrenten zagen in het Hollywood van de jaren 40. Roddelbladen smulden van de vete tussen de twee zussen. Joan Fontaine overleed in 2013.



Olivia de Havilland laat een zoon en dochter achter.