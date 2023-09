Actrice Nastassja Kinski over legendarische carrière: ‘Eigenlijk was ik te jong voor het sterrendom ’

met video Snikheet, melige sfeer en een niet lijkende imitatie, maar geen woord over nieuwe optredens van Rolling Stones

The Rolling Stones presenteerden woensdagmiddag in Londen hun eerste studioalbum in bijna twintig jaar. Hackney Diamonds verschijnt pas op 20 oktober, maar volgens Mick Jagger is de muziek het wachten waard. ,,Deze plaat zou niet verschijnen als we niet dachten dat hij echt goed was.’’