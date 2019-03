Actrice Miryanna van Reeden op straat uitgescholden voor ‘vieze jodin’

Miryanna van Reeden beschrijft op Facebook wat haar overkwam. Toen ze in de hoofdstad een straat overstak, bleef een haar onbekende man plotseling stilstaan op het zebrapad. ,,Hij zei iets tegen mij. Ik verstond het niet, ik keek om en hij stond nog stil en keek mij boos aan. Mensen aan de overkant keken mij vreemd, meewarig aan. Even later passeerde hij en keek mij kwaad aan. Ik vroeg hem: ben ik iets verloren? Ik had m’n armen namelijk vol boodschappen. Hij zei: loop door vieze jodin.’’

De actrice, die een Joodse vader heeft, was perplex en vroeg ‘de getinte, nette man van tussen de 40 en 50 jaar’ om opheldering. ,,Hij herhaalde grof en gedecideerd zijn woorden. Ik heb toen hardop geroepen: deze man scheldt mij antisemitisch uit. Hij wilde dat ik doorliep, dat ik wegging omdat ik een jood was.’’ Van Reeden sprong, zo schrijft ze, zo ongeveer uit haar vel van woede. ,,Ik ben namelijk niet bang. Voor niemand! Ik dacht alleen maar, ik ga niet buigen en ga niet weg voor jou.’’

Nadat de actrice de man had aangesproken op zijn gedrag, reageerde hij met de opmerking dat ze racistisch is. Van Reeden: ,,Jawel. Draai het boeltje maar om.’’ Ze voelde zich gesteund door twee vrouwen die haar tijdens het incident zonder woorden steunden. ,,Dat heb ik ze na afloop ook gezegd.’’ Uiteindelijk liep haar belager weg. ,,Op het zebrapad was hij niet verder gelopen, omdat hij niet naast mij wilde lopen, hoorde ik van omstanders. Ik trilde van woede en verontwaardiging over zoveel onterechte, idiote haat die ik in de ogen had gekeken.’’

Volgens Van Reeden is ze uit het veld geslagen door de confrontatie met de haar onbekende man. ,,En dat voor het Joods Historisch Museum, in de buurt waar zoveel joden zijn weggevoerd. De symboliek. Zoveel haat.’’ De actrice gaat hoe dan ook aangifte doen van het incident en er melding van maken bij het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI). Dat houdt alle vormen uitingen van antisemitisme bij.

Aangifte

Aan deze site vertelde Van Reeden vanmiddag dat ze betwijfelt of de man ‘met een noord-Afrikaanse uiterlijk’ ooit zal worden gepakt. ,,Misschien zijn er camerabeelden die duidelijkheid kunnen geven.’’ Hoe dan ook vindt ze het doen van aangifte belangrijk. ,,Niet omdat de man aangehouden moet worden, maar om duidelijk te maken dat er anno 2019 nog altijd misstanden zijn op het gebied van antisemitisme, andere bevolkingsgroepen, religies en mensen met seksuele voorkeuren.’’

Dit is wat er in Nederland aan de hand is, vindt Van Reeden. ,,We leven in een samenleving waarin het kennelijk normaal begint te worden elkaar op straat te beledigen. Mensen voelen, op basis van niets, de behoefte zich in de openbaarheid uit te spreken. Zonder enige vorm van remming en zonder zich te realiseren hoe kwetsend dat kan zijn’’, aldus Van Reeden, die stelt dat enkele van haar familieleden de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog niet hebben overleefd omdat ze joods waren. Van Reeden - zelf niet religieus - vindt het achteraf, hoe vreemd dat wellicht ook klinkt, goed dat ze werd beledigd. ,,Je hoort wel eens over antisemitisme, maar het effect daarvan was voor mij altijd lastig in te schatten, omdat ik het nog nooit had meegemaakt. Nu ken ik de impact. En die is hard, keihard.’’