Actrice Minnie Driver breekt met Oxfam na seksschandaal

Enkele Oxfam-medewerkers zouden tijdens missies in Haïti en Tsjaad seksfeesten hebben georganiseerd waarbij prostituees werden ingehuurd. In het geval van Haïti wordt niet uitgesloten dat sommige prostituees minderjarig waren. Deze missies vielen onder verantwoordelijkheid van de Britse Oxfam-organisatie. Oxfam International is een organisatie die strijdt tegen honger in de wereld en die ontwikkeling bevordert.



Minnie spreekt haar afschuw uit tegen The Telegraph. ,,Ik ben diep geschokt door de aantijgingen jegens Oxfam International. Onder geen enkel geding wil ik deze organisatie nog steunen. Het is ongelukkig dat ik na 20 jaar niet langer een stem kan zijn voor het werk dat ze doen op sociaal en economisch gebied, waar dat nu juist heel hard nodig is. Ondanks deze gebeurtenissen laat ik me niet uit het veld slaan en zal ik altijd met de juiste mensen blijven werken om anderen te helpen waar nodig.''



Later gaf Minnie meer tekst en uitleg op Twitter. ,,Ik kan jullie zeggen dat ik kapot ben van de hele situatie rondom Oxfam. Kapot voor de vrouwen die gebruikt zijn door de mensen die kwamen om hen te helpen, kapot door de reactie die deze organisatie heeft gegeven, waarvoor ik aandacht heb gevraagd sinds ik 9 jaar oud was.''



Oxfam betreurt het vertrek van Minnie. ,,Ze is jarenlang een trouwe aanhanger van Oxfam geweest en we zijn dankbaar voor haar steun om armoede in de wereld te beëindigen. We respecteren haar keuze om ons te verlaten. Als organisatie schamen we ons voor het gedrag van een aantal medewerkers en zijn we meer dan ooit bereid om van onze fouten te leren. We willen onze naam wereldwijd hoog houden en daar gaan we alles aan doen."