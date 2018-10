Actrice Margot Robbie in beeld voor Barbie-film

Margot Robbie gaat mogelijk de hoofdrol spelen in een liveaction-film over Barbie. Momenteel zijn gesprekken met de actrice bezig, meldt The Hollywood Reporter.

Over de komst van een Barbie-film wordt al lange tijd gesproken. Sony kondigde het project in 2014 aan en meldde later dat Amy Schumer (Trainwreck) voor de hoofdrol had getekend. Dat ging niet door omdat Schumer de opnames niet kon combineren met een andere film waarin ze speelde. Daarna werd Anne Hathaway (Interstellar) enige tijd gekoppeld aan de film.

Eerder dit jaar gingen de rechten terug naar Barbie-maker Mattel, die vervolgens een nieuwe filmstudio vond in Warner Bros. Bronnen melden The Hollywood Reporter dat Patty Jenkins, bekend van Wonder Woman, in beeld is als regisseur.