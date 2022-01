Actrice Leny Breederveld: ‘Het zal me toch niet gebeuren dat ik tot mijn dood alleen blijf?’

5 jaar later George Michael: een leven voor en na zijn arrestatie wegens ‘onzedelijk gedrag’

Vijf jaar geleden, op eerste kerstdag, overleed George Michael. Journalist en fan Wim Spijkers verdiept zich in de zanger die niet in staat was een slecht liedje te schrijven. En vraagt zich af waarom houden van George Michael voor critici gelijk stond aan fout zijn in de oorlog.

20 december