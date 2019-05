Actrice en zangeres Doris Day (97) overleden

Doris Day werd wereldberoemd als zangers en actrice in filmdrama's, musicals en een aantal onschuldige, licht erotische sekskomedies. Vooral in de jaren vijftig en zestig was ze enorm populair. Onder meer door de megahit‘What Will Will Be, Will Be (Que Sera, Sera) uit de Alfred Hitchcock-film The Man Who Knew Too Much. In de periode 1968-1973 schitterde ze in de televisieserie The Doris Day Show, die ook in Nederland werd uitgezonden.