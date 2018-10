Actrice Elisabeth Andersen overleden (98)

,,Andersen is in haar woonhuis in Haarlem rustig en tevreden gestorven", luidt het persbericht dat vandaag naar buiten is gebracht. De actrice wordt maandag 8 oktober begraven op de begraafplaats Westerveld te Driehuis.



Net na de oorlog nam Andersens carrière een grote vlucht toen ze werd ontdekt door Cees Laseur. Hij was haar grote leermeester. Bij de Haagse Comedie speelde ze onder zijn regie onder andere Perpetua in Venus Bespied en Ophelia in Shakespeares Hamlet onder de laatste regie van Eduard Verkade.



Andersen was Officier in de Orde van Oranje Nassau en ontving in 1958, 1966 en 1984 de belangrijkste jaarlijkse toneelprijs, de Theo d'Or.