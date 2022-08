Actrice Anne Heche heeft zware hersenschade na ongeluk en komt nooit meer bij

De Amerikaanse actrice Anne Heche (53) heeft ernstige hersenschade opgelopen bij haar auto-ongeluk van vorige week en komt nooit meer bij. Ze wordt kunstmatig in leven gehouden terwijl doktoren bekijken of haar organen geschikt zijn voor donatie, laat een woordvoerder weten namens haar familie.

De hersenschade bij Heche komt voort uit een tekort aan zuurstof in haar brein, ze heeft zogenoemd anoxisch hersenletsel. ‘Ze ligt nog altijd in coma, in kritieke toestand. Ze overleeft dit naar verwachting niet’, aldus de woordvoerder. De actrice had al lange tijd de wens om na haar dood haar organen af te staan. ‘Ze wordt nu in leven gehouden om te kijken welke levensvatbaar zijn.’

‘Anne had een enorm hart en raakte iedereen die ze ontmoette met haar gulle ziel’, vervolgt de verklaring. ‘Ze had niet alleen een uitzonderlijk talent, ze zag het als haar levensmissie om vriendelijkheid en geluk te verspreiden, zeker als het ging om houden van wie je wilt houden. We zullen haar herinneren om haar dappere eerlijkheid en zullen haar licht erg missen.’

Heche reed vorige week in Los Angeles met haar auto een woning binnen. Het ongeluk veroorzaakte een brand die pas na een uur blussen kon worden gedoofd. De actrice werd na de botsing in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt nog onderzocht of ze ten tijde van het ongeluk onder invloed was. In haar bloed werden sporen aangetroffen van verdovende middelen, maar het beeld kan vertekend zijn door middelen die ze in het ziekenhuis kreeg toegediend.

Heche werd begin jaren 90 bekend als actrice in de soap Another world. Later speelde ze in films als Donnie Brasco, Six days seven nights en Wag the dog. Eind jaren 90 had Heche een relatie met talkshowhost Ellen DeGeneres.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: