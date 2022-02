Activiste Russische punkband Pussy Riot gearresteerd

Aljotsjina werd in september veroordeeld omdat ze had opgeroepen tot demonstraties voor een gevangengenomen tegenstander van het regime, Alexei Navalni. Ze ging kort daarna in hongerstaking. De oppositie noemt de acties tegen Aljotsjina en andere activisten politiek gemotiveerd. Ze was in 2012 tot twee jaar strafkamp veroordeeld. Ze had in een kerk met een zogeheten punkgebed geprotesteerd tegen president Vladimir Poetin.