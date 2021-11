Actie Bilal Wahib was strafbaar, maar OM vervolgt hem niet: ‘Incident heeft al veel gevolgen voor hem gehad’

Rapper Bilal Wahib (22) wordt niet vervolgd voor het incident waarbij hij een 12-jarige jongen geld bood om zijn geslachtsdeel te laten zien tijdens een livestream op Instagram. Het is wel een strafbaar feit, maar het Openbaar Ministerie (OM) seponeert de zaak. Enerzijds omdat het slachtoffer dat wil, anderzijds omdat Wahib al veel persoonlijke schade heeft geleden in de nasleep.

Wahib vroeg afgelopen maart tijdens een live-uitzending op Instagram aan een 12-jarige jongen om zijn geslachtsdeel te laten zien. Hij stelde hem 17.000 euro in het vooruitzicht, waarna de jongen overstag ging. Het OM concludeert nu dat Wahibs oproep weliswaar een ‘volstrekt misplaatste actie’ was, maar geen ‘seksuele strekking’ had.

De jongen trok zijn broek naar beneden, maar daarmee waren volgens het OM geen seksuele handelingen te zien. ‘Daarnaast zijn de beelden niet gemaakt om seksueel prikkelend te werken. Wat het OM betreft is er dan ook geen sprake van het bezit of vervaardigen van kinderporno of ontuchtige handelingen.’

Maar Wahib heeft de jongen wel aangespoord iets te doen wat hij niet wilde. Als de jongen had geweten dat hij geen geld zou krijgen, zou hij niet voor een groot publiek zijn geslachtsdeel hebben getoond. Doordat Wahib hem een smak euro’s beloofde, handelde de jongen volgens het OM niet vrijwillig. Het OM merkt bovendien op dat de verhouding scheef was: Bilal is een beroemdheid met een groot publiek, het slachtoffer een minderjarige.

Het oordeel is dan ook dat Wahib ‘inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit’ van de jongen. Dat is een strafbaar feit. Daarvoor wordt hij om twee redenen toch niet vervolgd. ‘In de eerste plaats heeft het slachtoffer aangegeven geen behoefte meer te hebben aan een strafrechtelijke vervolging. Een gang naar de rechter is voor hem erg belastend en daarom niet in zijn belang’, aldus het OM.

‘Daarnaast heeft het incident veel persoonlijke en professionele gevolgen gehad voor Wahib. Contracten zijn verbroken, partijen wilden niet meer met hem samenwerken en hij heeft forse imagoschade opgelopen. Ondanks dat deze gevolgen zijn veroorzaakt door zijn eigen handelen, is dit een omstandigheid waar het OM rekening mee heeft gehouden.’

