Acteurs uit Bohemian Rhapsody ook buiten set samen

,,Bedankt Lucy Boynton", zei de 37-jarige Malek in zijn acceptatiespeech. ,,Je was mijn bondgenoot, mijn vertrouwelinge, mijn liefde.”



Malek speelt in de biopic de in 1992 overleden Freddie Mercury, de 24-jarige Boynton neemt de rol van diens geliefde en muze Mary Austin op zich. Er gingen eerder al geruchten over een relatie tussen de twee acteurs. Die zijn nu dus bevestigd.