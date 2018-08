Acteurs All you need is love-film 'vervangen'

De acteurs waren al benaderd voor rollen in de film door regisseur Job Gosschalk, maar hij werd van het project gehaald nadat meerdere acteurs hem afgelopen najaar seksueel onaanvaardbaar gedrag hadden verweten. Koopman kreeg vervolgens de taak om de film over te nemen. ,,De castings waren nog niet definitief, maar hij had al wel acteurs benaderd. Ik had er een ander idee bij en daarom heb ik mensen moeten teleurstellen'', vertelde Koopman vannacht in het programma 't Wordt nu laat op NPO Radio 2.

Fedja van Huêt speelt Dr. Love en ook voor onder andere Anniek Pheifer, Waldemar Torenstra en Rop Verheijen is een hoofdrol weggelegd. De film, gebaseerd op het succesvolle liefdesprogramma van Robert ten Brink, is volgens Koopman geslaagd. De montage is net af, maar het duurt nog even voordat All you need is love in de bioscoop is te zien. ,,Het is een fijne kerstfilm geworden'', zei de regisseur. ,,Het klinkt heel ijdel, maar hij is goed gelukt. Paula van der Oest heeft een bijzonder leuk script geschreven.''