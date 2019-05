Acteurs Aladdin vol lof over Nederlandse Marwan Kenzari als Jafar

De Nederlandse acteur Marwan Kenzari krijgt van zijn tegenspelers en regisseur van de Disneyfilm Aladdin van alle kanten lof toegezwaaid. In de acteursversie van de legendarische animatiefilm uit 1992 speelt Kenzari de rol van grootvizier Jafar, de schurk in het verhaal. Het is de belangrijkste rol die Kenzari tot nu toe in Hollywood speelde. Eerder vertolkte hij bijrollen in onder meer The Mummy en Murder on the Orient Express .

We spraken de cast in Londen, waar de feestelijke première plaatsvond. ,,Hij was zonder meer de beste kandidaat voor deze rol”, zegt regisseur Guy Ritchie. ,,En geloof me: ik heb veel acteurs getest voor dit personage.” Ritchie was niet op de hoogte van de Nederlandse films van de acteur, waaronder het bekroonde Wolf, maar dat vond hij niet nodig.

,,Ik heb Marwan tijdens een barbecue ontmoet. Hij had daar een kipgerecht gemaakt. Dat was verrukkelijk, zo kregen wij een klik met elkaar’’ zegt Ritchie gekscherend. ,,Marwan had de juiste uitstraling voor deze rol. Hij haalde alles uit zojn vertolking. Soms moest ik hem afremmen. Maar dat is mijn taak als regisseur.”

Volledig scherm © EPA

De tegenspeelster van Marwan in Aladdin, Naomi Scott die prinses Jasmine speelt, is ook onder de indruk van haar Nederlandse collega. “Hij wist Jafar een menselijk gezicht te geven. Dat viel niet mee want hij is in feite addergebroed. Hij is net zo’n dief als Aladdin in feite is, maar hij heeft er veel meer aspecten aan toegevoegd. Zeker vergeleken met de Jafar uit de animatiefilm.”

De acteur die Aladdin speelt, de Canadees Mena Massoud, is ook te spreken over zijn Nederlandse tegenpool. ,,Marwan is zeer belezen en intelligent. Je merkt dat hij heel goed nadenkt over zijn vertolking. Hoewel wij in de film elkaar naar het leven staan, gingen we op de set heel vriendschappelijk met elkaar om. Het was een groot genoegen om met hem samen te werken.”