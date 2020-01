Acteur vliegt in F-16; zo maakte de luchtmacht van dramaserie een tv-spektakel

Het moet worden gezegd: aanlokkelijk oogt de wereld van vliegers in opleiding bepaald niet in de eerste aflevering die zaterdag bij de EO wordt uitgezonden. De drie hoofdrolspelers Rutger (Josha Stradowski), Guus (Soy Kroon) en Leyla (Sinem Kavus) melden zich daarin op de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Wanneer Guus zich heeft misdragen, moet de hele groep daarvoor boeten en honderd keer opdrukken. Hijzelf gaat op ‘suicide watch’, zoals dat heet. Altijd en overal moet er iemand met hem mee. Zelfs op het toilet. Met bestek eten is taboe. Veters in de schoenen ook. En als die logischerwijs uitvallen tijdens het hardlopen moet iedereen daar opnieuw voor boeten.



In de nieuwste aflevering van de podcast Bingewatchers is regisseur Bobby Boermans te gast en wordt Hoogvliegers met hem besproken: