Acteur Jeroen Spitzenberger: ‘Vader worden is grootste verandering van mijn leven geweest’

Interview Maan viert het leven: ‘Ik zit nu in een supervette periode’

Een nieuw album maken is een bijzonder proces, ontdekte Maan tijdens het opnemen van Leven, dat deze week verschijnt. In de studio begon ze de lat steeds hoger te leggen. Dat blijkt een karaktertrek. ,,Er is zo veel om over te twijfelen.” Soms te veel voor haar eigen bestwil, dat geeft ze eerlijk toe.

13 oktober