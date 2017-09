Acteur Erik de Vogel: Ik wil iedereen oproepen om op Lubach te stemmen

Voor Erik de Vogel is het al duidelijk op welk programma de kijker moet stemmen als het gaat om de Gouden Televizier-Ring: Zondag met Lubach . En dat heeft niets te maken met de campagne die Lubach in zijn programma voerde om juist de 56-jarige acteur van Goede Tijden, Slechte Tijden aan stemmen én een nominatie te helpen voor de Zilveren Televizier ster (voor beste acteur).

,,Ik ben een groot fan van Arjen en zijn programma, maar dat was ik al”, stelt Erik de Vogel, alias GTST-slechterik Ludo Sanders.

Vandaag werd bekend dat Zondag met Lubach naast Beste Zangers en Expeditie Robinson zijn genomineerd voor de Gouden Televizier-Ring. Eerder deze week vernam De Vogel dat hij in de race is voor de Zilveren-Ster, naast Jeroen van Koningsbrugge en Thom Hoffman. Op deze drie acteurs kan niet meer gestremd worden, op het beste programma wel. Op 12 oktober is de uitreiking.

Eindelijk dus een nominatie voor de bad guy van GTST. Had u dat na 21 jaar nog verwacht?

,,Eerlijk gezegd niet, omdat ik niet meedoe in het geweld van social media. Dus achtte ik mezelf kansloos. Ik heb me er niet mee bezig gehouden, laat staan campagne gevoerd. Daar heb ik sowieso een broertje dood aan. Het gaat om de waardering van de kijker en die ga je niet met het feit om de oren slaan dat je bestaat. Daarnaast heeft het programma waarin ik acteer al genoeg aandacht. Mocht dat voor mij ook zo zijn, dan komt dat vanzelf. Je moet het ook verdienen.”

Goede Tijden, Slechte Tijden heeft de Ring al een keer gewonnen toch?

,,In 1995, maar toen was ik nog net geen onderdeel van de club. Vorig jaar stond ik zelf bij de eerste tien geloof ik, dus mijn naam circuleerde wel, maar ik hou nooit rekening met dit soort dingen. Wat niet wegneemt dat ik de nominatie enig vind. Als je geen waardering van je publiek wil, moet je niet op het toneel staan.”

De allereerste GTST-schurk Joost Buitenweg vertelde onlangs dat hij destijds vervelende opmerkingen te horen kreeg op straat. Heeft u dat ook?

,,In de serie ben ik een guy you love to hate, maar ik heb nooit negatieve reacties gekregen. Als je al zo lang elke avond op televisie bent, word je een soort meubelstuk van de kijker. Dan groeten mensen je wel eens op straat, denken ze dat je familie bent en maken ze later excuus. Dat maakt Nederland ook wel beetje een dorp.”

In dat dorp voerde Arjen Lubach ineens campagne voor Erik de Vogel voor de Zilveren Televizier ster. Hoe was dat?

,,Arjen is een ongelooflijke slimme bent en ik heb veel waardering voor de manier waarop hij met een knipoog de media gebruikt. Toevallig had ik zijn programma de laatste twee zondagen niet heb gezien. Ik maak met mijn vrouw Caroline namelijk een eigen reisprogramma Romancing The Globe en we waren precies in die periode in Sri Lanka. Ik werd er uiteraard wel op geattendeerd toen ik thuis kwam. En toen ik het terugzag, dacht ik: mijn God wat is hier aan de hand?”

Wat vond u ervan?

,,Ik ken Arjen niet persoonlijk, en je moet bij hem ook altijd maar uitkijken of je niet op een leuke manier door de plee getrokken wordt, maar we kregen toch de indruk dat er iets gemeends in zat, zeker na de tweede keer. Ik weet niet waar ik het aan te danken heb, maar ik vond het ontzettend leuk. Je kunt nooit checken hoeveel gewicht het in de schaal heeft gelegd, maar Lubach kennende zal dat niet gering zijn. Zijn oproep zal zeker geholpen hebben.”

U bent nu wel verplicht om op zijn programma te stemmen…

,,Haha, ja, dat is de narigheid hè. Dat zal je dan denken. Het wordt altijd dubbelzinnig als ik nu zeg dat Zondag met Lubach de Ring moet winnen. Maar ik vínd het wel, omdat het een briljant programma is. Het Netherlands second-filmpje, de Westeros, het zichzelf uitroepen tot de Farao van Nederland, er is niemand die hem dit nadoet. Uniek. Mijn stem heeft hij en ik weet niet hoe groot mijn bereik is, maar bij deze wil ik iedereen oproepen om op Lubach te stemmen.”