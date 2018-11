Acteur Eddie Redmayne nam illegaal selfies op Hogwarts

De Britse acteur en zijn collega Katherine Waterston hadden zelf geen scènes op Hogwarts, in het Nederlands bekend als Zweinstein, maar wilden de set wel heel graag bekijken. ,,Toen zijn we naar binnen geslopen en hebben illegale selfies gemaakt", lachte de acteur tijdens een perspresentatie van de film in San Diego.



The Crimes Of Grindelwald is de tweede film uit de Fantastic Beasts-reeks. In het nieuwe avontuur over Redmaynes personage Newt Scamander duikt een oude bekende op: Albus Dumbledore. Aangezien de Fantastic Beasts-films zich ver voor het Harry Potter-tijdperk afspelen, is het toekomstige tovenaarsschoolhoofd hier nog een stuk jonger.



Zijn nieuwe vertolker Jude Law weet dat er nog een hoop over Albus te vertellen is. ,,Ik kende de Potterboeken, maar ik heb het veel met J.K. Rowling gehad over de jonge jaren van Albus. Dit is een hele andere fase van zijn leven. Alhoewel je weet welke kant het uiteindelijk met hem opgaat, wilde ik me daar niet te veel mee bezighouden.”