Acteur Bram van der Vlugt (86) overleden

Dat maakte zijn management vanmiddag bekend. Hij overleed in zijn slaap. De acteur laat zijn vrouw, vijf kinderen en drie kleinkinderen achter. De uitvaart vindt in besloten kring plaats.

Van der Vlugt speelde de afgelopen zes decennia in talloze theaterstukken en series, waaronder Medisch Centrum West en Unit 13. Hij was wereldberoemd in Nederland als vertolker van Sinterklaas. Tussen 1986 en 2010 speelde hij de goedheiligman, hoewel hij zelf altijd zei dat hij slechts de ‘adviseur’ van de kindervriend was. Dat was de ‘code’, meende hij.

Quote Sinter­klaas doet het allemaal zelf, hij wil ook niet anders, hij bestaat namelijk ook Bram van der Vlugt

,,Sinterklaas doet het allemaal zelf, hij wil ook niet anders, hij bestaat namelijk ook’’, zei hij daar onlangs over. ,,Dat is het spel, zo zijn de regels en zo speel ik het al jaren met ontzettend veel plezier. Hij bestaat! Zolang mensen met kleine kinderen en grote mensen het feest willen vieren, zal hij zich blijven manifesteren. Ik kruip dan als een luis in zijn baard en ik doe hem perfect na.’’



Voor speciale gelegenheden kroop Van der Vlugt de afgelopen jaren nog meermaals in de huid van Sinterklaas, bijvoorbeeld voor een videoclip, tv-programma’s en recentelijk nog een film.

Volop in het leven

Talloze bekende en onbekende Nederlanders reageerden verslagen op Van der Vlugts overlijden. Acteur Stefan de Walle, die sinds 2011 de ‘officiële’ Sinterklaas speelt,

twitterde geschokt te zijn door het ‘intens verdrietige’ nieuws. ‘Voor velen zal dit als een groot verlies voelen en dat is het ook. Rust zacht, grote, sterke, getalenteerde man!’ schreef hij.



Cornald Maas prees de acteur en zijn lange carrière. ‘Tot op het laatst volop in het leven en in het theater. Welbespraakt, erudiet, geestig, met een grote liefde voor taal en met een grote belangstelling voor het verleden dat ons verbindt’, schreef hij op Twitter.



Stylist Fred van Leer deelde een foto van de acteur op Instagram. ‘Er was er maar één... de echte!’ schreef hij, verwijzend naar Sinterklaas. Ook zanger Jim Bakkum, die meermaals met Van der Vlugt werkte, is bedroefd. ‘Wat heeft hij onze jeugd bijzonder gemaakt. Rust in vrede’, schreef hij.

Nog tien jaar spelen

Onlangs maakte Van der Vlugt bekend geen grote theatershows meer te doen. Komend seizoen zou hij zijn laatste twee grote reizende voorstellingen spelen. Hij was wel vastbesloten nog minimaal tien jaar te blijven acteren. ,,Ik kan nog aardig praten, denken, lopen en onthouden en dan kun je toneelspelen’’, zei hij daarover.

De acteur werd tijdens zijn indrukwekkende carrière meermaals geëerd, bijvoorbeeld met de prestigieuze Louis d’Or-prijs in 2000 voor zijn rol als Nils Bohr in het toneelstuk Kopenhagen.

Oorlog

Vanwege de grote onzekerheid en de lastig te herkennen vijand vergeleek hij de coronacrisis onlangs nog met de Tweede Wereldoorlog, die hij bewust meemaakte.



,,Deze tijd is verschrikkelijk’’, zei hij tegen deze site. ,,De angst voor corona is bij mij in volle hevigheid teruggekeerd. Ik zie filmpjes langskomen van restverschijnselen bij mensen die aan de beademing hebben gelegen, dat moet me niet overkomen. (...) Nu kom je niet meer weg met: ach ja, misschien word ik maar een beetje ziek. Dat zou kunnen, maar op mijn leeftijd niet meer, denk ik.’’

