Acteur, bodybuilder en politicus: jarige Arnold Schwarzenegger (75) is van alle markten thuis

Ja, hij is óók de strak voor zich uit kijkende Terminator die van ‘I’ll be back’ en ‘Hasta la vista, baby!’ twee van de meest aangehaalde oneliners uit de filmgeschiedenis maakte (vooruit, en van ‘Get to ze choppaaaaa!’). Maar achter die stugge robot gaat een van de meest fascinerende succesverhalen uit onze moderne Westerse geschiedenis schuil. Arnold Schwarzenegger had verschillende carrières, die normaal gesproken verdeeld zijn over vier mensenlevens. Dit kreeg ‘Arnie’ met wat aanleg, een berg aan wilskracht en naar eigen zeggen veel meditatie toch even mooi voor elkaar...