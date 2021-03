Acht The Voice-talenten nu al te horen op Qmusic

Samen met Qmusic-dj en oud The Voice-kandidaat Stephan Bouwman doken de acht liveshowkandidaten de studio in om een cover op te nemen van een Top 40-hit. Domien Verschuuren laat elke middag in zijn show fragmenten horen van de nummers. Luisteraars van Qmusic kunnen tot en met donderdag 17.00 uur op de site en in de app van het radiostation stemmen op hun favoriet.

Het talent dat in de finaleweek op 25 maart de nummer 1 is in de Qmusic Top 40 Challenge is al verzekerd van zijn of haar eerste optreden na de finale. Want de hoofdprijs is dat hij of zij de cover live mag zingen op een Qmusic event.