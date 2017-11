Acda geeft Fiddler on the Roof humor

Ruim 50 jaar oud is Fiddler on the Roof inmiddels en in die halve eeuw uitgegroeid uit tot een klassieker in het genre. Een voorstelling met een grote reputatie die haast per definitie een schaduw werpt over een nieuwe uitvoering. Toch is deze versie het bekijken absoluut waard. En dat komt door de fraaie ingetogen wijze waarop regisseur Ruut Weissman de voorstelling heeft vormgegeven. Een sober decor, stemmig ballet en een ensemble dat de Jiddische muziek met de juiste snik speelt.



De andere grote steunpilaar is Thomas Acda zelf. Hem casten als de tobberige vader van een uit elkaar vallend gezin blijkt een ingenieuze zet. Acda maakt van Tevye een sympathieke goedzak, die misschien niet veel bezittingen heeft maar wel beschikt over een fijn gevoel voor humor.



Meeslepend

Fiddler on the Roof speelt in het straatarme Oekraïne van 1905 en is bovendien geënsceneerd middenin de eeuwige trektocht van het Joodse volk. Het zijn bepaald niet de basisgegevens voor het scoren van een daverende lach, maar Acda weet de zwaarste gesprekken toch met vrolijke ironie te omlijsten. En dan is daar ook nog zijn uitvoering van evergreen Als ik toch eens rijk was. Met enkele typische Acda-uithalen én zijn eigen ukelele-begeleiding wordt ook zijn versie memorabel.



Niet alle stemmen van Fiddler zijn even goed helaas, maar dat doet weinig af aan de meeslependheid van het stuk. Dat is met zijn verhaallijn over het arrangeren van huwelijken misschien uit de tijd, maar daarachter speelt wel degelijk een uiterst actueel thema: in hoeverre zijn we bereid onze tradities te verlaten als de tijdsgeest verandert? De strijd die daarvoor soms nodig is, wordt in deze hedendaagse Fiddler on the Roof sterk verbeeld.



Gezien: 5-11, DeLaMar Theater. Tournee: t/m 22 april 2018.