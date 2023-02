Abbey Hoes ligt in een lift en Linda de Mol stapt in de seksspeeltjes

Penn Badgley wilde geen intieme scènes meer in Netflixse­rie You

Penn Badgley heeft aan de maker van de Netflixserie You, waarin hij de hoofdrol speelt, gevraagd of hij geen intieme scènes meer hoefde te spelen. Dat vertelt de acteur in de podcast Podcrushed, naar aanleiding van de première van het vierde seizoen donderdag.