Abbey Hoes en Benja Bruijning in Netflix-serie over telefoonsekslijnen

Guus Meeuwis stelt zijn concerten in New York opnieuw een jaar uit

14 juni Het geduld van Guus Meeuwis wordt voor wat betreft zijn droomconcerten in New York nog eens extra op de proef gesteld. De 49-jarige zanger heeft zijn trip naar de Big Apple opnieuw met een jaar uitgesteld. Nu staat hij voor vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober 2022 gepland in de Webster Hall.