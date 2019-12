Abbey heeft weinig om het lijf en Roel van Velzen gepikeerd door 30 Seconds

quiz Geen Home Alone op tv met kerst: daarom een quiz om de pijn te verzachten!

16:14 Het was een mededeling die gisteren insloeg als een bom: de film Home Alone is dit jaar met kerst niet op tv. Radiozender NPO 3FM springt daarop in en zendt de filmklassieker eenmalig volledig uit op de radio. Disney gaf daar gisteravond groen licht voor. Maar hoe goed ken jij Home Alone eigenlijk? Test jezelf met onze quiz.