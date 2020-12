Abbey gaat voor luchtige outfit en heeft Geraldine een nieuwe liefde?

Jessie J bracht kerstavond door in ziekenhuis

14:35 Jessie J heeft een heftige kerst achter de rug. De 32-jarige zangeres bracht kerstavond door in het ziekenhuis, omdat ze ineens doof was en last had van ernstige duizeligheid en flauwvallen. ,,Ik werd wakker en was volledig doof in mijn rechteroor, ik kon niet eens meer in een rechte lijn lopen", vertelt ze op Instagram.