Abbey en Sterrin ontketenen nieuwe trend, Sylvie laat zien hoe ze aan zelfvertrouwen komt

met video Waarom we Shocking Blue-zangeres Mariska Veres nooit mogen vergeten: ‘Bracht zelfs Ike Turner het hart op hol’

Shocking Blue-zangeres Mariska Veres, die zaterdag 75 zou zijn geworden, hoort thuis in de eregalerij van de Nederlandse muziek. Toch wordt ze steeds vaker vergeten, merkte journalist Leo Oldenburger, die daarom een boek over haar schreef. Zijn eerbetoon aan de hand van de letters van haar grootste hit, Venus, bekijk je in onze interactieve afbeelding hieronder.

30 september