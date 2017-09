ABBA's Benny Andersson: Ik snap de popmuziek van nu niet meer

Benny Andersson steekt in een uitgesproken goed humeur. Hij maakt grapjes met zijn Nederlandse bezoek en wijst op de naderende confrontatie met het Zweedse voetbalelftal. ,,Ik vind jullie nog steeds geweldig. Maar we gaan jullie wel verslaan.''

Bijna 71 is de tweede ‘B’ van ABBA inmiddels, maar hij voelt zich precies als toen hij 40 was: ,,Hartstikke fit. Alleen in de spiegel zie je dat je ouder wordt. Dat laatste is jammer, natuurlijk.'' En dan met onderkoelde humor: ,,Maar het had veel erger kunnen zijn. Op mijn leeftijd kun je ook makkelijk dood zijn.''

Stockholms eilandje

In zijn eigen studio op het Stockholmse eilandje Kastellholmen oogt Andersson deze middag nog net zo guitig als tijdens ABBA’s gloriejaren. Hij is wel iets beter gekleed. Het glitterende broekpak en de plateaulaarzen zijn vervangen door een colbertje met een decent vestje eronder. In de keuken heeft hij een lunchbuffetje laten klaarzetten. Gerookte zalm op knäckebröd en haring met roggebrood. Benny’s genodigden drinken er mineraalwater en witte wijn bij.

Quote Elk liedje ver­te­gen­woor­digt een deel van mijn leven De gastheer wil voor het gesprek zijn vleugel laten zien. Op de zwartglanzende Fazioli speelde hij zijn gehele nieuwe album Piano bij elkaar. Een instrumentale plaat met songs uit zijn rijke loopbaan: ABBA uiteraard, maar ook werk uit de musical Chess en songs van zijn eigen orkest waarmee hij al jaren in Zweden optreedt. ,,Dit album begon als experiment'', zegt hij. ,,Ik wilde kijken wat er van songs als Happy New Year of Thank You for the Music zou overblijven als je alle versiering weghaalt. Meer dan voldoende, zo bleek.'' Lachend: ,,Anders had jij het natuurlijk nooit gehoord. Dat begrijp je wel!''

Er staan 21 liedjes op de plaat. Zes daarvan zijn van ABBA. Is dat niet weinig?

,,Ik wilde juist mijn hele loopbaan laten zien. Die behelst veel meer dan ABBA. Die band bestaat al sinds 1982 niet meer. Ik heb daarna 35 jaar doorgewerkt. Toen ik de liedjes allemaal had ingespeeld, bedacht ik dat ze bij elkaar klonken als muzikale memoires. Elk liedje vertegenwoordigt een deel van mijn leven.''

Op welk gedeelte bent u het meest trots?

,,Niet noodzakelijkerwijs de ABBA-liedjes, hoor. Dat die songs nog zo bekend zijn, is een kwestie van geluk. Er zit natuurlijk wel kwaliteit in die opnames, anders deden ze het niet zo goed meer op de radio. Maar wij dachten in 1982 echt dat onze populariteit langzaam maar zeker zou verdampen. ‘Misschien ontvangen we nog eens wat royalty’s uit India’, dacht ik. Maar dankzij veel onverwachte wendingen, de coverhits van popduo Erasure, het succes van ons verzamelalbum Gold en natuurlijk de musical Mamma Mia!, leven die liedjes nog steeds. Daar ben ik natuurlijk wel trots op.''

Geniet u van uw opvolgers in de hedendaagse pop?

,,Ik luister er eerlijk gezegd zelden naar, draai thuis bijna alleen klassieke muziek. Maar de radio kun je niet vermijden, hè? Roar van Katy Perry, die song vond ik echt inspirerend. Maar veel van die andere hits snap ik niet. Je hoort vreemde geluiden, prachtige producties en mooie stemmen, maar ik mis een goede melodie.''

Quote Wat echt iets betekent, is je best doen voor waar je helemaal in gelooft Op het mengpaneel van de studio glimt een foto die Benny dateert ‘rond 1965’. Keurige jongens met bloempotkapsels in wollen truien. Het zijn de Hep Stars, een gitaarbandje dat Benny als toetsenist zijn eerste voorzichtige bekendheid in Zweden bracht. De muzikant bekijkt de foto met verliefde ogen. ,,We speelden vooral covers van Chuck Berry en de Rolling Stones.'' Vergenoegd: ,,We waren bijna punk!''

Wat zou de op de foto 19-jarige Benny van de huidige versie gevonden hebben?

,,Hij zou werkelijk totaal verbaasd zijn, niet kunnen geloven wat er allemaal is gebeurd. Ik kon toentertijd een beetje piano spelen, maar zeker niet beter dan de gemiddelde muzikant. Zoiets gigantisch als wat er met ABBA is gebeurd, kwam niet in me op. Ik wist nog zo weinig.'' Hij grinnikt. ,,Dat is nog steeds zo. Maar toch wel iets meer dan toen.''

Wat hebben de jaren u geleerd?

,,Je ontdekt vooral dat het volkomen onbelangrijk is wat anderen van je vinden. Dan heb ik het niet over je naaste familie (Hoewel zijn huwelijk met ABBA’s Anni-Frid kinderloos bleef, heeft Andersson twee zoons en een dochter uit een later huwelijk en is hij grootvader van zes kleinkinderen, red.) en vrienden natuurlijk.''

,,Begrijp me goed: ABBA heeft me in een geweldige geprivilegieerde positie gebracht. Ik hoef me nooit meer zorgen te maken om geld. Ik ben dankbaar dat ik mijn werk kan uitkiezen. Als een voorstel me niet bevalt, wijs ik het met een glimlach af. Ik werk graag, maar alleen als ik er de waarde van inzie. Het maakt me echt niet uit of jullie in Nederland mijn koorwerk kennen. Ik heb het met plezier gemaakt. Dat is het belangrijkste.''

,,In de jaren 70 wilden we dat iedereen ons kende. Maar als je dat eenmaal bereikt hebt, zie je in dat zoiets niets betekent. Je wordt er geen beter persoon van. Wat echt iets betekent, is je best doen voor waar je helemaal in gelooft. Alleen dan maak je iets van waarde.''

Legt u nu ook meteen uit waarom er nooit een reünie van ABBA is gekomen?

,,Precies. Het zou alleen maar om herhaling gaan. Dat heeft toch geen betekenis? Wie wil er nou vier 70-jarigen op een podium zien proberen in de buurt te komen van wat ze 40 jaar eerder hebben gedaan? Ik denk niemand. Maar vooral wij zelf niet.''