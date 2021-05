ABBA komt dit jaar 'zeker weten' met nieuwe muziek

ABBA lijkt zich aan het voornemen te houden om dit jaar een aantal nieuwe nummers uit te brengen. Björn Ulvaeus onthulde zaterdag dat de Zweedse band onlangs de studio in is gegaan om nieuwe materiaal op te nemen.

,,Er komt dit jaar nieuwe muziek, dat staat vast”, zei Björn in het interview met The Herald Sun. ,,Het is niet de vraag of het gaat gebeuren, het gaat gebeuren.”

Het is voor het eerst in veertig jaar dat Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Faltskog en Frida Lyndstad met nieuwe muziek komen. Toch voelt het volgens Björn weer als vanouds. ,,Het is moeilijk te omschrijven, maar de band tussen ons is zo sterk.” Het viertal maakte in het voorjaar van 2018 bekend met vijf nieuwe nummers te komen. Maar naar verwachting worden dat er meer.

ABBA was in de jaren 70 en 80 mateloos populair met wereldhits als Dancing Queen, Mamma Mia en Waterloo. Met het laatstgenoemde nummer won de popgroep in 1974 het Eurovisiesongfestival. In 1983 werd een tijdelijke pauze ingelast, maar de band kwam daarna niet meer bij elkaar. Hun laatste studioalbum stamt uit 1981.