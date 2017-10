Aarzelende rocker Barry Hay gastartiest bij Holland Zingt Hazes: 'Spooky'

Volledig scherm Andre Hazes in 2002 in het Olympisch Stadion in Amsterdam. © ANP De Vlieger, dat vindt Barry Hay wel een mooi Hazes-nummer. Net als Bloed, Zweet en Tranen, dat hij als een van de eersten in Nederland te horen kreeg. Namelijk in de studio waar André Hazes het rond de eeuwwisseling opnam. ,,Ik was daar voor een eigen opname'', vertelt Hay vandaag in een Amsterdams hotel. ,,Barry, vroeg André, haal beneden effe een biertje voor me. Kwam ik daar bij een kingsize koelkast waar alléén maar bier in lag. Een groot groen woud van blikjes. André dronk het blikje in één teug leeg.''



Hoe verschillend de werelden van de rocker en de levensliedzanger ook zijn, ze konden bij leven goed met elkaar opschieten. Hay luisterde voorheen nooit naar Hazes ('als rocker spuw je immers op alles wat niet hoort bij rock-'n-roll'), maar dat is veranderd. ,,Pas later ging ik zijn muziek waarderen. Zijn teksten komen recht uit het hart. En natuurlijk was Andrés levensstijl pure rock-'n-roll.''

Spooky

Weduwe Rachel Hazes belde Hay een paar jaar geleden op om hem te vragen voor Holland Zingt Hazes, maar toen was de rockzanger er niet aan toe. ,,Ik durfde ook niet'', bekent hij. ,,Nu ben ik gelouterder en ben ik niet meer bang om iets te doen dat losstaat van de rock. Maar de muziek is nog steeds ver van mijn bed. Best spooky.''



Hay krijgt in de Ziggo Dome gezelschap van uiteraard André (junior) en Roxeanne Hazes, en van artiesten als Trijntje Oosterhuis, Glennis Grace, Danny de Munk en Peter Beense. ,,Ik hoor daar niet meteen tussen, inderdaad. Laat ik het zo zeggen: ik ben het Spaanse pepertje in de pap.''





Quote Ik heb meegedaan bij de Toppers, maar alleen om de studie van mijn dochter te bekostigen. Barry Hay

De rocker werpt zich op om Bloed, Zweet en Tranen ten gehore te brengen. ,,Ik heb daar iets mee sinds André me daar in de studio dat nummer liet horen. En het is wel makkelijk voor mij: Als ik het woord Bloed zing, hou ik mijn microfoon omhoog en doet de zaal de rest. Ik moet wel oppassen dat ik niet als een Jordanees ga proberen te galmen, dat risico ligt op de loer. Het blijft natuurlijk een meezing-evenement. Ik heb dat eerder meegemaakt, ik heb meegedaan bij de Toppers. Maar dat deed ik alleen om de studie van mijn dochter te bekostigen. Dat was achteraf trouwens best leuk. En mijn dochter is nu lekker aan de studie.''

Drooggelegd