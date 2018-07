Aapjes kijken bij Chantal, Quinty geeft kusjes aan iedereen

Eén tegen 100 stoot De Slimste Mens van de 'quiz­troon'

10:21 De Slimste Mens is al jarenlang in de zomer een van de best bekeken programma's op de publieke omroep. Ook deze week begon de quiz prima met elke dag meer dan een miljoen kijkers. Maar gisteren stootte een nieuwe Eén tegen 100 met Caroline Tensen De Slimste Mens van de 'quiztroon'.