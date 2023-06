Aanval op podium laat sporen na bij artiesten: Robbie Williams in tranen, Maan zwoer rokjes af

Artiesten moeten beter beveiligd worden op het podium. Die oproep krijgt veel bijval op sociale media nadat popsterren Bebe Rexha en Ava Max kort na elkaar werden aangevallen bij een optreden. Voor de betrokken fans was het een gebbetje, maar Robbie Williams liet in 2001 al zien hoe zwaar een artiest eronder lijdt.

De beelden van zangeressen Bebe Rexha (33) en Ava Max (29) gingen de afgelopen dagen de wereld over. Rexha moest zondag worden afgevoerd nadat ze tijdens een concert in New York een telefoon in haar gezicht gegooid kreeg. Max werd dinsdag bij een show in Los Angeles in haar gezicht geslagen door een man die het podium op was geklommen.

De 27-jarige Nicolas Malvagna uit New Jersey wordt ervan verdacht de telefoon naar Rexha te hebben gegooid. Hij deed dat expres, omdat hij dacht dat het ‘grappig’ zou zijn, zei hij volgens de lokale autoriteiten. Het gerucht gaat dat de man die Ava Max aanviel een geobsedeerde fan is, die niet de intentie had haar te slaan. Hij greep zijn kans om dichtbij haar te komen, zo lijkt het. Beide zangeressen lieten weten dat ze oké zijn, maar achter de schermen is dat mogelijk anders.

‘Echt heel bang’

Robbie Williams werd in 2001 tijdens een concert in Stuttgart van het podium geduwd door een verwarde man die ervan overtuigd was dat er een nep-Williams op de bühne stond. De zanger zag de man niet aankomen en viel voorover zo’n 1,5 meter naar beneden. Los van wat kleine verwondingen ging het goed met de artiest, verzekerde hij zijn fans en band. Maar eenmaal uit het zicht kwamen de tranen, want mentaal was hij niet oké.



,,Er gaat van alles door je heen, van: is dit het wel fucking waard?’’ sprak Williams kort na het incident in de documentaire Nobody someday (2002). ,,Hij had een mes bij zich kunnen hebben, hij had van alles kunnen hebben. Ik wil niet te veel in zelfmedelijden blijven hangen, maar ik ben echt bang’’, aldus Williams, die het geestelijk destijds al moeilijk had. ,,Echt bang. Niet alleen vanavond, een groot deel van de dag ben ik echt fucking bang.’’

‘Handen op plekken waar ze niet horen’

Ook wereldsterren als Taylor Swift, Beyoncé en Maroon 5-zanger Adam Levine werden al eens lastiggevallen op het podium. Levine noemde dat ‘super angstaanjagend’. Zulke incidenten komen in het nieuws omdat fans ze filmen, maar wangedrag is lang niet altijd zichtbaar.

Zangeres Maan de Steenwinkel (26) bekende eerder vrijwel nooit meer een rok te dragen op het podium na vervelende ervaringen bij haar concerten. De zangeres springt bij optredens graag het publiek in en dan weet niet iedereen zich te gedragen. ,,Ik voelde handen op plekken waar ze absoluut niet thuishoren’’, vertelde ze.

De man die zangeres Bebe Rexha verwondde met zijn telefoon heeft meerdere aanklachten voor mishandeling aan zijn broek, meldt BBC News. Hij moet volgende week voor de rechter verschijnen.

