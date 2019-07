Aanklager Kevin Spacey laat zaak vallen

Cornald Maas: Utrecht verdient songfesti­val niet

17:22 Als het aan songfestivalkenner Cornald Maas ligt wordt het Eurovisiesongfestival volgend jaar niet in Utrecht georganiseerd. Cornald, die sinds jaar en dag het commentaar verzorgt, vindt dat er in de Domstad door sommige politieke partijen te negatief wordt gesproken over het liedjesfestijn.