Aangiftes tegen Akwasi na opduiken oude Zwarte Piet-tweets, OM gaat ernaar kijken

Een 56-jarige man uit Heerlen heeft aangifte gedaan tegen rapper Akwasi vanwege zijn oude tweets waarin hij dreigde Zwarte Piet te vermoorden en fantaseerde over het plegen van een aanslag tijdens de Sinterklaasintocht. Een tweede aangifte is onderweg, blijkt uit een mail van de politie, die in handen is van deze site. Het Openbaar Ministerie in Amsterdam laat weten de aangiftes ‘vanzelfsprekend te bestuderen’.

De 56-jarige Rick uit Heerlen hoopt met zijn aangifte het Openbaar Ministerie te bewegen tot een strafrechtelijke vervolging. ,,Akwasi maakt zich schuldig aan het creëren van een zeer ongezond en gewelddadig klimaat”, valt te lezen in zijn aangifte. ,,Dit is geen vrijheid van mening, maar een regelrechte bedreiging, racisme, haatzaaien en oproepen en aanzetten tot geweld.”

Akwasi had in 2012 onder meer geschreven: ‘Zwarte Piet moet dood man. Serieus. #huurmoord’. Een jaar eerder twitterde hij: ‘Gaat er iemand nou ooit nog een Zwarte Piet knallen of moet ik het doen?’ Ook vroeg de rapper: ‘Wat lok ik uit als ik een Zwarte Piet vermoord?’ Een paar maanden na de aanslag op Koninginnedag in 2009 fantaseerde de rapper over het opblazen van de stoomboot.

Tweets bij politie bekend

Ook voor de 44-jarige Marcel Pekel is de maat vol. Hij gaat vrijdag op het politiebureau in Hoogeveen (Drenthe) aangifte doen van bedreiging en opruiing. ,,Ik voel mij persoonlijk bedreigd door deze uitspraken omdat ik vaak Zwarte Piet gespeeld heb en ik nbem namg dat we in de toekomst niet langer veilig zullen zijn tijdens Sinterklaasintochten. Achter de schmink zit een Nederlandse man of vrouw met familie, kinderen en kleinkinderen”, valt te lezen in zijn aangifte.

De politie is op de hoogte van de tweets, blijkt uit een mail gericht aan Pekel. ,,Het is ons bekend dat er tweets van enkele jaren geleden zijn opgedoken”, valt te lezen in de brief. ,,Er is eerder aangifte gedaan tegen rapper Akwasi naar aanleiding van zijn speech op de Dam. Het OM doet momenteel onderzoek naar de eventuele strafbaarheid van de gedane uitspraken.”

Kinderlevens

Door een oproep te doen aan eenieder om een aanslag te plegen tijdens de sinterklaasintocht, zet Akwasi kinderlevens op het spel, vindt Pekel. ,,Het moet maar eens afgelopen zijn met die man. Het gaat zo echt helemaal de verkeerde kant op. Dit heeft niets meer met een mening of de zwartepietendiscussie te maken. Dit is een regelrechte oproep tot een aanslag. En dat is gevaarlijk, want er hoeft maar één iemand naar hem te luisteren, en het is te laat.”

‘Kans op vervolging groot’

Volgens strafrechtadvocaat Mark Teurlings is de kans groot dat Akwasi veroordeeld gaat worden. Dat heeft volgens hem te maken met een combinatie van factoren. ,,Deze tweets overschrijden echt iedere grens en kunnen naar mijn mening gebruikt worden in het al lopende onderzoek naar zijn uitspraken op de Dam. Ik sluit niet uit dat justitie er nu echt klaar mee is en dat ze een signaal willen afgeven dat dit zo niet langer kan. Ja, Zwarte Piet is een fictief persoon, maar uiteindelijk gaat het wel om een persoon die als Zwarte Piet verkleed gaat. Akwasi moet beseffen dat er genoeg rare mensen rondlopen die aan zijn oproep gehoor kunnen geven met alle gevolgen van dien.”

Strafrechtadvocaat Tim Vis denkt niet dat het tot een veroordeling komt. ,,De tweets zijn behoorlijk oud, en voor een aantal misdrijven dat aan de orde zou kunnen zijn, speelt verjaring mogelijk een rol.” Strafbare feiten waarop maximaal drie jaar celstraf staat, verjaren na zes jaar. Bedreiging valt daar bijvoorbeeld onder, ‘als daar in dit geval al sprake van zou zijn’, aldus Vis. Voor zulke bedreiging is vereist dat er bij een ander persoon de vrees kan ontstaan voor een misdrijf dat tegen zijn leven is gericht. ,,Daarvoor moet die andere persoon wel concreet en bepaald zijn. Zwarte Piet, zoals we allemaal weten, bestaat niet.”

Radiostilte

Rapper Akwasi en zijn manager Aldo Bruining weigeren ondanks herhaaldelijke pogingen elk commentaar op de zaak. Ze beschuldigden de media van het verspreiden van leugens omtrent de bedreigende berichten rondom Zwarte Piet, maar weigeren toe te lichten waarop die beschuldiging gebaseerd is. Ondertussen heeft Akwasi zijn Twitteraccount offline gehaald en stelt hij op Instagram te zijn overladen met een grote hoeveelheid positieve reacties.

Uitgeverij Ambo|Anthos, die een boek van Akwasi heeft uitgebracht, blijft achter de rapper staan. ,,Het gaat hier om oude tweets waarvan wij de indruk krijgen dat hij er afstand van heeft gedaan. Bovendien gaat het hier om zaken die niet in zijn boek voorkomen”, laat een woordvoerder weten. Concertorganisator Mojo, die voor hem de boekingen verzorgt, was ondanks diverse pogingen onbereikbaar voor commentaar.

Onderzoek bijna klaar

In juni zei Akwasi tijdens een Black Lives Matter-demonstratie op de Dam in Amsterdam dat hij Zwarte Piet in het gezicht zou trappen als hij hem in november zou tegenkomen. Daarvoor kreeg hij veel bijval én veel kritiek. Akwasi werd vervolgens bedreigd en er kwamen aangiftes tegen hem binnen. Het Openbaar Ministerie laat weten dat het onderzoek naar de speech op de Dam in de afrondende fase zit.

