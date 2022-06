Aangifte tegen Danny de Munk vanwege verkrachting, blijft jurylid in De Hollandse Nieuwe

Royce de Vries, advocaat van De Munk, laat weten in een statement: ‘Cliënt is door politie en justitie niet geïnformeerd over een aangifte die tegen hem zou zijn gedaan over een gepleegd strafbaar feit van vijftien jaar geleden. Hij bestrijdt uitdrukkelijk dat hij zich ooit schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, laat staan aan strafbare feiten. Inmiddels is cliënt - door een abusievelijk doorgestuurde mail - bekend met de identiteit van de aangeefster. Dit bevestigt voor hem dat de beschuldiging ongefundeerd is. Cliënt kan dit onderbouwen en zal dit ook graag doen bij de daartoe aangewezen partijen. Cliënt is onthutst over deze onterechte beschuldigingen en beraadt zich over het nemen van juridische vervolgstappen.’



Advocaat Richard van der Weide, die de vrouw bijstaat, laat weten geen commentaar te willen geven in afwachting van het onderzoek.



Musicalgigant Stage Entertainment deed eerder al naar aanleiding van geruchten rond Danny de Munk onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Dit nadat roddelvlogger Yvonne Coldeweijer enkele stevige beschuldigen aan zijn adres uitte. In een statement naar aanleiding van het verhaal van De Telegraaf laat het bedrijf weten dat een extern bureau in gesprek gaat met betrokkenen die zich hebben gemeld. In de tussentijd wil Stage Entertainment geen verdere uitlatingen doen. Een woordvoerder geeft aan ook niet te kunnen vertellen wanneer er meer duidelijk wordt over het onderzoek.



Talpa laat in een reactie weten: ,,We zijn op hoogte van de berichtgeving en houden deze nauwlettend in de gaten. Vooralsnog heeft dit geen gevolgen voor de uitzendingen van De Hollandse Nieuwe.”