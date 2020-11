Aangeboden op veiling: zien hoe Mona Lisa van de muur komt

Fransen hamsteren kaas en wijn: ‘We mogen dan op de Titanic zitten: het orkest speelt gewoon door’

15 maart In de landen om ons heen zit de schrik er goed in vanwege het coronavirus. Veel mensen besluiten thuis te blijven, anderen kussen en ‘handenschudden’ er gewoon op los. Onze correspondent in Frankrijk beschrijft – met lichte spot – hoe hij een middenweg zoekt.