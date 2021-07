Aalsmeer vernoemt straat naar Peter R. de Vries

De Peter R. de Vriesstraat komt bij de televisiestudio’s in Aalsmeer, volgens de gemeente ‘een zeer passende locatie omdat hij zoveel jaren in de tv-wereld heeft gewerkt’. Op het terrein van de studio’s wordt de komende jaren een nieuwe woonwijk gebouwd, een van de straten zal de naam van de journalist dragen. ,,Dit is een mooi eerbetoon aan een bijzondere persoonlijkheid die doorging waar anderen stopten”, aldus burgemeester Gido Oude Kotte. In Aalsmeer ligt al een tegel met de naam van De Vries in de ‘Walk of Fame’ in de Zijdstraat.



De jongere broer van De Vries, Wouter, riep de burgemeester van Amsterdam vrijdag op een straat naar de na een aanslag overleden misdaadverslaggever te vernoemen.



Hij hoopt ook op een monument voor de misdaadverslaggever. Om de nalatenschap van zijn broer te eren zou het werk wat hij deed gemeengoed moeten worden, vindt Wouter. ,,Ik zelf zit niet te wachten op een standbeeld van m’n broer, maar ik zit wel te wachten op een monument van Peter R. de Vries”, vertelde hij. ,,Dat moet een monument zijn waarbij we als maatschappij stilstaan. Een soort monument waar je terugdenkt aan iets, maar ook vooruit kijkt.”