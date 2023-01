Aad van Toor deelt zorgen over ‘Bassie’: ‘Het gaat niet goed met hem’

‘Rhythm of the night-zan­ger gearres­teerd vanwege wapen- en drugsbezit’

Zanger El DeBarge is gearresteerd vanwege wapen- en drugsbezit. Dat schrijft de Amerikaanse entertainmentsite TMZ. DeBarge, bekend van zijn hit Rhythm of the Night uit 1985, zou zondag zijn opgepakt nadat hij midden in de nacht in aanraking kwam met de politie bij een benzinestation.

10 januari