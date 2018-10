A. F. Th. van der Heijden publiceert nieuwe roman

Wil­lem-Alexan­der krijgt Orde van Kousenband van The Queen

8:21 Koning Willem-Alexander is door koningin Elizabeth benoemd tot ridder in de Orde van de Kousenband. Hij is de dertiende Oranje die sinds 1612 deze hoogste Britse onderscheiding ontvangt. Stadhouder prins Maurits was destijds de eerste en koningin Beatrix was in 1989 de voorlaatste. De koningin maakte de benoeming bekend tijdens het staatsbezoek dat de koning op dit moment brengt aan het Verenigd Koninkrijk.