A Clockwork Orange en de meest controversiële films aller tijden

Naar aanleiding van de 50ste verjaardag van deze klassieker van regisseur Stanley Kubrick doen Gudo Tienhooven en John de Jong ook een top 5 ‘controversiële films’. Bij elke keuze vragen zij zich af: waarom maakte het toentertijd de tongen los, was het de film te doen om een boodschap of was het gewoon puur sensatiezucht en wat blijft er eigenlijk anno nu van over? Verder in deze podcast kort aandacht voor The White Tiger op Netflix en het Japanse True Mothers op streamingdienst Picl. En Nico van den Berg staat stil bij het fenomeen ‘micro-cinema’.