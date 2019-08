A$AP Rocky na vrijlating weer op het podium, Lowlands bezig met plan B

Langdurig herstel Goedele Liekens: ‘Het is heel erg, ik kan níks in die rolstoel!’

10:39 Goedele Liekens (56) is weer terug in België in haar woonplaats Dilbeek. Gerepatrieerd per vliegtuig nadat ze in Spanje een dubbele enkelbreuk opliep. ,,Gelukkig is er geen onherstelbare schade”, zegt Goedele in het Vlaamse weekblad Dag Allemaal. ,,Maar ik moet nog twee maanden wachten voor ik zelfs maar aan mijn revalidatie kan begínnen.”