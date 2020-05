98-jarige Betty White tekent voor kerstfilm

De nog titelloze film wordt gemaakt voor zender Lifetime. In de officiële verklaring staat dat White een personage speelt dat helpt potentiële hulpkerstmannen te trainen in het verkondigen van de ware kerstgedachte. Maar er is een twist, aldus de makers: het zou zomaar eens kunnen dat de vrouw eigenlijk 'Mrs. Claus' is, de vrouw van de echte kerstman.



De afgelopen twee jaar leek het of White nu toch echt gestopt was met acteren, alhoewel ze vorig jaar nog wel even kort te horen was als speelgoedtijger Bitey White in de film Toy Story 4. Het televisie-icoon loopt al ruim 70 jaar mee in de entertainment-industrie en won zeven Emmy's. Naast haar legendarische rol als Rose Nylund in The Golden Girls, maakte de actrice furore in onder andere The Mary Tyler Moore Show en The Carol Burnett Show en was ze te zien in de komedie Hot In Cleveland.



White was de oudste van de vierde hoofdrolspeelsters uit The Golden Girls, maar is de enige nog levende actrice uit de jaren 80-hit. Estelle Getty (Sophia), Bea Arthur (Dorothy) en Rue McClanahan (Blanche) overleden in 2008, 2009 en 2010.