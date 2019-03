90210-acteur Luke Perry (52) overleden

Luke blies zijn laatste adem uit in het bijzijn van zijn kinderen, zijn verloofde Wendy Madison Bauer , zijn ex-vrouw Minnie Sharp en zijn moeder. Ook waren er anderen naasten aanwezig van de acteur.



Luke Perry lag sinds woensdag in het ziekenhuis nadat hij was getroffen door een beroerte toen hij naar verluidt alleen thuis was. De 52-jarige acteur was in Los Angeles bezig met de opnames van de serie Riverdale, waarin hij de vader speelt van een van de hoofdpersonages.



De Amerikaanse acteur vertolkte tien seizoenen lang de rol van Dylan McKay in Beverly Hills, 90210. Daarnaast was hij te zien in veel andere films en sprak hij ook stemmen in. Zo was hij onder meer te horen inThe Incredible Hunk en Mortal Kombat: Defenders of the Realm.