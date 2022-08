900.000 kijkers zien Feyenoord-fan Jasper 'slagveld' aanrichten na pijnlijke nederlaag tegen Ajacied

Revival van Grease: 400 aanmeldin­gen voor audities

In een paar dagen tijd kreeg Albert Verlinde, producent van de musical Grease die volgend jaar terugkeert in de Nederlandse theaters, al ruim 400 aanmeldingen voor audities binnen. Door het recente overlijden van Olivia Newton-John, de vrouwelijke hoofdrolspeler in de film Grease, is de belangstelling voor de musicalklassieker enorm.

23 augustus